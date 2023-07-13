В Николаевской области планируют собрать два урожая, несмотря на подтопления и обстрелы

Юрий Кормышкин: Планируем получить два урожая в год Фото: ПАЕК / Facebook

По его словам, на полях, которые были засеяны ячменем, теперь высадят столовую свеклу и морковь.

"После уборки озимого ячменя провели вспашку, дисковку, боронование и сейчас проводим нарезку гряды для посева столовой свеклы и моркови, которые созреют до уборки в октябре месяце. Вот так планируем получить два урожая в год", – написал Кормышкин.

По его словам, сейчас в компании собирают урожай капусты.

"Продолжаем работать, сегодня начали вырезать капусту, сорт "Сплеш бол", один кочан 1,1–1,3 кг, спасибо агрономам компании за качественно выращенную продукцию!" – сообщил Кормышкин.

В компании отмечают, что в этом году площади под посев овощей были увеличены, практически весь выращенный ассортимент уже в продаже и принимаются заявки на предзаказ овощей.