В Николаевской области планируют собрать два урожая, несмотря на подтопления и обстрелы

По его словам, на полях, которые были засеяны ячменем, теперь высадят столовую свеклу и морковь.
"После уборки озимого ячменя провели вспашку, дисковку, боронование и сейчас проводим нарезку гряды для посева столовой свеклы и моркови, которые созреют до уборки в октябре месяце. Вот так планируем получить два урожая в год", – написал Кормышкин.
По его словам, сейчас в компании собирают урожай капусты.
"Продолжаем работать, сегодня начали вырезать капусту, сорт "Сплеш бол", один кочан 1,1–1,3 кг, спасибо агрономам компании за качественно выращенную продукцию!" – сообщил Кормышкин.
В компании отмечают, что в этом году площади под посев овощей были увеличены, практически весь выращенный ассортимент уже в продаже и принимаются заявки на предзаказ овощей.
Утром 6 июня ОК "Юг" сил обороны Украины сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго", в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС разрушена полностью и восстановлению не подлежит.
По данным Херсонской ОВА, в результате техногенной катастрофы может быть затоплено около 80 населенных пунктов. В области объявлена эвакуация.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС – самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. По информации Офиса президента, в результате взрыва в Днепр попало не менее 150 т машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 т.
В Херсонской ОВА утром 7 июня сообщили, что интенсивность подтопления падает, но вода еще будет прибывать. На тот момент было затоплено 1852 дома в правобережной части области, эвакуировано 1457 человек.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 7 июня, что Каховскую ГЭС взорвали по указанию из Кремля, из кабинета президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Из-за затопления в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС несколько миллионов тонн украинского урожая может быть потеряно, сообщили в Минагрополитики.