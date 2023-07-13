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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области планируют собрать два урожая, несмотря на подтопления и обстрелы

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Юрий Кормышкин: Планируем получить два урожая в год
Юрий Кормышкин: Планируем получить два урожая в год
Фото: ПАЕК / Facebook

Несмотря на подрыв россиянами Каховской ГЭС и военные действия на юге Украины, "Южная аграрно-экспортная компания" (ЮАЭК) планирует собрать два урожая в этом сезоне. Об этом сообщил в Facebook глава наблюдательного совета ЮАЭК Юрий Кормышкин.

По его словам, на полях, которые были засеяны ячменем, теперь высадят столовую свеклу и морковь.

"После уборки озимого ячменя провели вспашку, дисковку, боронование и сейчас проводим нарезку гряды для посева столовой свеклы и моркови, которые созреют до уборки в октябре месяце. Вот так планируем получить два урожая в год", – написал Кормышкин.

https://www.facebook.com/paekua/posts/pfbid028uKXUqnJ9AWhpnWi35LApyfV3qyE9DqiingoJj5f6PiqFb91XXoyJTaKYrv55yuKl

По его словам, сейчас в компании собирают урожай капусты.

"Продолжаем работать, сегодня начали вырезать капусту, сорт "Сплеш бол", один кочан 1,1–1,3 кг, спасибо агрономам компании за качественно выращенную продукцию!" – сообщил Кормышкин.

https://www.facebook.com/paekua/posts/pfbid06WBqFs9aq7caUGqWRzaDUJ5iBddVk2aJTSSoHeaYx7jcXvHxYv2U8M6fMr5gi3sDl

В компании отмечают, что в этом году площади под посев овощей были увеличены, практически весь выращенный ассортимент уже в продаже и принимаются заявки на предзаказ овощей.

Контекст:

Утром 6 июня ОК "Юг" сил обороны Украины сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. По данным "Укргидроэнерго", в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС разрушена полностью и восстановлению не подлежит.

По данным Херсонской ОВА, в результате техногенной катастрофы может быть затоплено около 80 населенных пунктов. В области объявлена эвакуация.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС – самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. По информации Офиса президента, в результате взрыва в Днепр попало не менее 150 т машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 т.

В Херсонской ОВА утром 7 июня сообщили, что интенсивность подтопления падает, но вода еще будет прибывать. На тот момент было затоплено 1852 дома в правобережной части области, эвакуировано 1457 человек.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 7 июня, что Каховскую ГЭС взорвали по указанию из Кремля, из кабинета президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Из-за затопления в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС несколько миллионов тонн украинского урожая может быть потеряно, сообщили в Минагрополитики. 

Теги: сельское хозяйство, Николаевская область, урожай, Юрий Кормышкин, капуста, свекла, морковь
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