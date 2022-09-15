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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе боевика "ЛНР" заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

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Обвиняемый принимал участие в боевых действиях против ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей
Обвиняемый принимал участие в боевых действиях против ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей
Фото: od.gp.gov.ua

В Одессе суд заочно приговорил командира штурмовой роты так назіваемой "ЛНР" к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры 15 сентября.

В порядке специального судебного разбирательства за участие в террористической организации осужден житель Измаила. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокурором в суде доказано, что мужчина в июне 2014 года вступил в незаконное вооруженное формирование так называемой 1-й штурмовой роты подразделения "Армия Юго-Востока", Луганский "народно-освободительный" батальон "Заря" на должность командира под позывным "Крыл", — говорится в сообщении.

Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

За участие в отдельных боевых операциях на территориях населенных пунктов Металлист, Чернухино и Дебальцево получил от "ЛНР"медаль "за отвагу" 1-й степени.

Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Теги: прокуратура, тюрьма, Измаил, приговор, ЛНР, суд
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