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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Шахтерске после взрыва загорелась нефтебаза

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Оккупанты заявляют о ракетном ударе
Оккупанты заявляют о ракетном ударе
Скриншот: Типичный Донецк / Telegram

В захваченном Россией Шахтерске Донецкой области после ночной ракетной атаки произошел пожар на складе нефтепродуктов. Об этом сообщил в Telegram "глава" городской оккупационной администрации Александр Шатов.

Он заявил, что пожарные ликвидируют огонь, а пострадавших нет.

Telegram-канал "Типичный Донецк" опубликовал утром несколько видео, которые показывают, что масштабный пожар продолжается. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

4 июля в Макеевке Донецкой области горел склад боеприпасов оккупантов. В страткоме ВСУ сообщали, что склад прекратил существование в результате ударов сил обороны Украины. 5 июля в Макеевке также были слышны взрывы, сообщали СМИ. Пропагандисты отмечали, что в городе горит нефтебаза.

Теги: пожар, Донецкая область, Шахтерск, нефтебаза, война России против Украины
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