В оккупированном Шахтерске после взрыва загорелась нефтебаза

Он заявил, что пожарные ликвидируют огонь, а пострадавших нет.
Telegram-канал "Типичный Донецк" опубликовал утром несколько видео, которые показывают, что масштабный пожар продолжается.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
4 июля в Макеевке Донецкой области горел склад боеприпасов оккупантов. В страткоме ВСУ сообщали, что склад прекратил существование в результате ударов сил обороны Украины. 5 июля в Макеевке также были слышны взрывы, сообщали СМИ. Пропагандисты отмечали, что в городе горит нефтебаза.