В оккупированном Шахтерске после взрыва загорелась нефтебаза

Он заявил, что пожарные ликвидируют огонь, а пострадавших нет.

Telegram-канал "Типичный Донецк" опубликовал утром несколько видео, которые показывают, что масштабный пожар продолжается.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.