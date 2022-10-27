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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Шахтерске новый сильный пожар на вокзале и нефтебазе, оккупанты заявили об обстреле. Видео

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В Шахтерске горит нефтебаза оккупантов
В Шахтерске горит нефтебаза оккупантов
Фото: "МЧС ДНР" / Telegram

В оккупированном Шахтерске Донецкой области второй сильный пожар за неполные сутки. Пожарные тушат возгорание на нефтебазе, сообщило в Telegram 27 октября так называемое МЧС "ДНР".

Сегодня в 12.55 в результате обстрела произошел пожар на нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтерском районе… Установлено горение на территории нефтебазы двух емкостей с топливом объемом 400 м³ и одной емкости с топливом объемом 2 тыс. м³. По состоянию на 13.55 на территории железнодорожной станции происходит горение четырех емкостей с бензином вместимостью 60 тонн", – сказано в сообщении.

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Типичный Донецк", заметно, что очагов пожара как минимум два и находятся они на большом расстоянии друг от друга.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовал видео с другого ракурса, на котором видно пылающий поезд. Он полагает, что горят в Шахтерске не только емкости с горючим.

"Шахтерск. Оккупанты говорят о четырех цистернах. Но с места можно увидеть, что точно больше и не только емкости с топливом", – прокомментировал он видео.

О сильном пожаре в районе железнодорожного вокзала в Шахтерске сообщили вечером 26 октября местные Telegram-каналы. В ряде сообщений подчеркивалось, что пожар произошел якобы после удара ВСУ. Отмечалось, что накануне в социальных сетях сообщали о прибытии на станцию российского состава с топливом.

Андрющенко впоследствии сообщал о 12 сгоревших цистернах с топливом и публиковал видео последствий вечернего взрыва в Шахтерске.

Официально ВСУ не комментировали взрывы и пожары в Шахтерске – ни 26-го, ни 27 октября.

Контекст:

Шахтерск находится примерно в 30 км от границы с Россией.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Теги: Россия, пожар, взрыв, Донецкая область, бензин, Шахтерск, вокзал, ДНР, МЧС, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, нефтебаза, война России против Украины, взрывы, поезд, российские оккупанты, Петр Андрющенко, топливо
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