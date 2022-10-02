В результате ночных обстрелов Николаевской области погибли два человека – ОВА

Оккупанты наносили удары из 120 мм миномета и "Града" по портовой акватории и инфраструктуре Очакова Фото: Сєнкевич Online / Telegram

По его словам, к жертвам среди мирного населения привели вражеские удары по селу Шевченко Николаевского района. Также там частично разрушен жилой дом.

Накануне оккупанты наносили удары из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня "Град" по портовой акватории и инфраструктуре Очакова. Там обошлось без пострадавших.

Сегодня противник атаковал село Калиновка Воскресенской общины.

Помимо этого, российские захватчики обстреляли ряд населенных пунктов Баштанского района. По данным главы ОВА, в результате вражеских ударов повреждены пять частных домов. Пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)