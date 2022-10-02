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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ночных обстрелов Николаевской области погибли два человека – ОВА

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Оккупанты наносили удары из 120 мм миномета и "Града" по портовой акватории и инфраструктуре Очакова
Оккупанты наносили удары из 120 мм миномета и "Града" по портовой акватории и инфраструктуре Очакова
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В результате обстрелов Николаевской области со стороны российских оккупантов минувшей ночью погибли два человека. Об этом 2 октября в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, к жертвам среди мирного населения привели вражеские удары по селу Шевченко Николаевского района. Также там частично разрушен жилой дом.

Накануне оккупанты наносили удары из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня "Град" по портовой акватории и инфраструктуре Очакова. Там обошлось без пострадавших.

Сегодня противник атаковал село Калиновка Воскресенской общины.

Помимо этого, российские захватчики обстреляли ряд населенных пунктов Баштанского района. По данным главы ОВА, в результате вражеских ударов повреждены пять частных домов. Пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Калиновка, Очаков, Виталий Ким
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