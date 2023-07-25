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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Авдеевки 25 июля погиб мужчина и ранена пожилая женщина – городская администрация

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Один человек в результате обстрела был ранен
Один человек в результате обстрела был ранен
Фото: depositphotos.com (архив)

Российские оккупанты 25 июля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в Telegram.

"Сегодня, кроме раненой утром женщины, в результате артобстрела в собственном дворе по улице Чистякова погиб мужчина 1954 года рождения", – написал он.

Барабаш призвал жителей города эвакуироваться. 

"Помогите это сделать тем, кто там остается. А таких – более 1700 человек", – добавил он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

В Донецкой области, по информации ОВА на 25 июля, погиб 1631 мирный житель и ранены 3895 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Авдеевка, война России против Украины, Виталий Барабаш
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