В результате обстрелов Авдеевки 25 июля погиб мужчина и ранена пожилая женщина – городская администрация

Один человек в результате обстрела был ранен Фото: depositphotos.com (архив)

"Сегодня, кроме раненой утром женщины, в результате артобстрела в собственном дворе по улице Чистякова погиб мужчина 1954 года рождения", – написал он.

Барабаш призвал жителей города эвакуироваться.

"Помогите это сделать тем, кто там остается. А таких – более 1700 человек", – добавил он.