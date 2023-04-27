В результате обстрелов Донецкой области погибли три человека, повреждены десятки жилых домов – ОВА

Накануне россияне нанесли пять ракетных ударов по Дружковке, там повреждены пять частных домов и школа. Обошлось без жертв.

На волновахском направлении враг трижды обстрелял из артиллерии Пречистовку и дважды из "Градов" – Новоукраинку.

"На донецком направлении один человек ранен и 10 домов повреждены в Веселом Гае Кураховской общины. Регулярные обстрелы происходили в Марьинке и Красногоровке. Авдеевка ночью подверглась обстрелам из "Градов", а к утру – авиаракетному удару", – написал Кириленко.

На горловском направлении один человек погиб и один ранен в Константиновке. В городе повреждены семь частных домов и три многоэтажки. В Торецкой общине повреждены девять домов и инфраструктурный объект. Зафиксированы обстрелы Часовоярской и Соледарской общин.

"На лисичанском направлении один человек погиб в Звановке, в селе повреждены три дома. В Ямполе Лиманской общины ранен один человек и повреждены восемь домов", – отметил глава ОВА.

Всего за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли три мирных жителя Донецкой области, еще четверо получили ранения.