В результате российской агрессии в Украине за сутки погибли пять мирных жителей, 17 получили ранения – ОП

Еще как минимум 17 человек получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов за 20 декабря:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.