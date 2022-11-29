В результате удара ВСУ по позициям противника в Сватово погибло 20 оккупантов, еще 30 ранены – Генштаб ВСУ

По состоянию на 14 ноября украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что на временно оккупированной территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем запланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения Росгвардии.

Помимо этого, по данным Генштаба, на контролируемой противником части Луганской области оккупанты проводят так называемую "национализацию" имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино российские захватчики вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

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