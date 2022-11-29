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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара ВСУ по позициям противника в Сватово погибло 20 оккупантов, еще 30 ранены – Генштаб ВСУ

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По состоянию на 14 ноября украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов
По состоянию на 14 ноября украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов в Сватово Луганской области. Об этом 29 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что на временно оккупированной территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем запланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения Росгвардии.

Помимо этого, по данным Генштаба, на контролируемой противником части Луганской области оккупанты проводят так называемую "национализацию" имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино российские захватчики вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02anHX2sVgMFxJDwyzF6eKZ5hNa1dAadm9VGmkcFQ6sQdbZV4r85JdKbwm8cY6ce4kl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.

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