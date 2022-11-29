В результате удара ВСУ по позициям противника в Сватово погибло 20 оккупантов, еще 30 ранены – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными", – говорится в сообщении.
В Генштабе также отметили, что на временно оккупированной территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем запланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения Росгвардии.
Помимо этого, по данным Генштаба, на контролируемой противником части Луганской области оккупанты проводят так называемую "национализацию" имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино российские захватчики вывозят урожай и технику из местных агрофирм.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По его данным на 14 ноября, украинские защитники освободили в Луганской области 12 населенных пунктов.