У России не осталось бригады морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине – CIT

По данным CIT, до недавнего времени потерь не было только у 61-й отдельной бригады морской пехоты России Фото: depositphotos.com

Аналитики отмечают, что заметили новость о гибели морпеха 61-й отдельной бригады морской пехоты России.

"Таким образом, не осталось бригады российской морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине. Морская пехота – это одно из самых боеспособных и подготовленных подразделений России, и ее потери примечательны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если самые боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем", – говорится в сообщении.

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