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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России не осталось бригады морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине – CIT

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По данным CIT, до недавнего времени потерь не было только у 61-й отдельной бригады морской пехоты России
По данным CIT, до недавнего времени потерь не было только у 61-й отдельной бригады морской пехоты России
Фото: depositphotos.com

У Российской Федерации не осталось бригады морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине. Об этом 18 апреля заявили аналитики из группы Conflict Intelligence Team.

Аналитики отмечают, что заметили новость о гибели морпеха 61-й отдельной бригады морской пехоты России.

"Таким образом, не осталось бригады российской морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине. Морская пехота – это одно из самых боеспособных и подготовленных подразделений России, и ее потери примечательны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если самые боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 19 апреля, потери личного состава российской армии в войне против Украины составили около 20,8 тыс. военных.

Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, морская пехота, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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