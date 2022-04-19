У России не осталось бригады морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине – CIT

Аналитики отмечают, что заметили новость о гибели морпеха 61-й отдельной бригады морской пехоты России.
"Таким образом, не осталось бригады российской морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине. Морская пехота – это одно из самых боеспособных и подготовленных подразделений России, и ее потери примечательны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если самые боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 19 апреля, потери личного состава российской армии в войне против Украины составили около 20,8 тыс. военных.
Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.