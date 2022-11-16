В России заявили, что не обстреливали Киев 15 ноября

В РФ заявили, что "не обстреливали" жилые дома в Киеве Фото: EPA

В минобороны России заявляют, все ракеты попали точно в назначенные цели. Утверждается, что удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. Россияне заявили, что обломки, которые упали на территорию Польши, принадлежат ракете С-300 противовоздушной обороны Украины.

При этом они отрицают, что 15 ноября российские военные наносили ракетные удары по Киеву.

"Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.