ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сети появился документальный фильм о спецподразделении иностранцев, воюющих за Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вышел фильм об иностранных добровольцах в Украине
Вышел фильм об иностранных добровольцах в Украине
Скриншот: ONLINE.UA / YouTube

В свободном доступе на YouTube появился в документальный фильм "Интернациональный легион. Воля без границ", снятый при содействии Главного управления разведки Минобороны Украины. Его обнародовал канал ONLINE.UA.

Это фильм о добровольцах со всего мира, которые после начала полномасштабного вторжения России вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

"Интернациональный легион. Они не смогли оставаться в стороне в критический момент для свободы — базовой ценности цивилизованного мира. Иностранные легионеры дают отпор московской армии весь год полномасштабной войны вместе с военнослужащими ВСУ", – говорится о фильме на сайте ГУР.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: фильм, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, интернациональный легион
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Галина ГРИШИНА
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Галина ГРИШИНА
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
Галина ГРИШИНА
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
Галина ГРИШИНА
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Галина ГРИШИНА
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
Галина ГРИШИНА
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
Галина ГРИШИНА
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (169314)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (145117)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (129989)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (113465)
5
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (99843)
6
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (62485)
7
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (49213)
8
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (48397)
 
 
 
 