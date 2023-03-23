В сети появился документальный фильм о спецподразделении иностранцев, воюющих за Украину

Это фильм о добровольцах со всего мира, которые после начала полномасштабного вторжения России вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

"Интернациональный легион. Они не смогли оставаться в стороне в критический момент для свободы — базовой ценности цивилизованного мира. Иностранные легионеры дают отпор московской армии весь год полномасштабной войны вместе с военнослужащими ВСУ", – говорится о фильме на сайте ГУР.