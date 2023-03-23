В сети появился документальный фильм о спецподразделении иностранцев, воюющих за Украину

Это фильм о добровольцах со всего мира, которые после начала полномасштабного вторжения России вступили в ряды Вооруженных сил Украины.
"Интернациональный легион. Они не смогли оставаться в стороне в критический момент для свободы — базовой ценности цивилизованного мира. Иностранные легионеры дают отпор московской армии весь год полномасштабной войны вместе с военнослужащими ВСУ", – говорится о фильме на сайте ГУР.
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.