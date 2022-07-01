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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине идет борьба не только за Украину, а за принципы, на которых построен весь мир – премьер Норвегии

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Стере увидел "ужасные последствия войны"
Стере увидел "ужасные последствия войны"
Фото: president.gov.ua

Война Украины против российской агрессии – это не только борьба за Украину. Об этом 1 июля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины.

"Борьба, которую ведет Украина, не только идет за Украину. Это борьба за базовые принципы, на которых построен весь мир, за безопасность Европы, за безопасность соседей, и все это мы своими сердцами чувствуем", – сказал Стере.

Он отметил, что в ходе визита в деоккупированные населенные пункты Киевской области он увидел сегодня "брутальные, ужасные последствия войны".

"Война никогда не была приятной, но то, что мы сегодня увидели, – жертвы, разрушения – эти истории, от которых сердца разрываются, о людях, которые гибли среди руин, и выживают среди них – и мужчины, и женщины, и дети. Это абсолютно меня поразило", – объяснил премьер Норвегии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 июля Норвегия объявила о помощи Украине на сумму $1 млрд за 2022-2023 годы. В частности, украинским военным передадут три РСЗО, заявили в правительстве этой страны.

Контекст:

Россия открыто напала на Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин объяснял это некими "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.

По состоянию на 1 июля, по данным Зеленского, Россия выпустила по территории Украины около 3 тыс. ракет.

Теги: война, Норвегия, дети, Владимир Зеленский, трансляция, война России против Украины, президент, женщины, визит, премьер-министр
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