В Украине идет борьба не только за Украину, а за принципы, на которых построен весь мир – премьер Норвегии

"Борьба, которую ведет Украина, не только идет за Украину. Это борьба за базовые принципы, на которых построен весь мир, за безопасность Европы, за безопасность соседей, и все это мы своими сердцами чувствуем", – сказал Стере.

Он отметил, что в ходе визита в деоккупированные населенные пункты Киевской области он увидел сегодня "брутальные, ужасные последствия войны".

"Война никогда не была приятной, но то, что мы сегодня увидели, – жертвы, разрушения – эти истории, от которых сердца разрываются, о людях, которые гибли среди руин, и выживают среди них – и мужчины, и женщины, и дети. Это абсолютно меня поразило", – объяснил премьер Норвегии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 июля Норвегия объявила о помощи Украине на сумму $1 млрд за 2022-2023 годы. В частности, украинским военным передадут три РСЗО, заявили в правительстве этой страны.