В Украине из-за агрессии России разрушены 24 тыс. км дорог — "Укравтодор"

Приоритеты по восстановлению дорог в "Укравтодоре" определяют совместно с Вооруженными силами Украины и военными администрациями Фото: depositphotos.com

Ивко также отметил, что пострадали более 300 искусственных сооружений, прежде всего мостов.

"Основная задача – сделать проезды там, где разрушены мосты. Мы установили уже 30 временных сооружений, по которым можно двигаться. Расчистили 750 км дорог в разных городах, в том числе и на дорогах государственного значения. В Киевской области расчистили 220 км дорог коммунального значения, речь идет об Ирпене, Буче, Гостомеле. И еще 260 км путей государственного значения. Установили 17 временных сооружений, а над восстановлением еще двух сейчас работаем", – рассказал он.

По словам замглавы "Укравтодора", приоритеты по восстановлению дорог определяют совместно с Вооруженными силами Украины и военными администрациями. Именно они сообщают, какие дороги или мосты необходимы для военных и гуманитарных нужд.

"Когда Черниговскую область освободили, мы через неделю восстановили туда сообщение, чтобы поехали колонны с помощью. Общаемся каждый день со всеми и работаем круглосуточно 24/7", – отметил Ивко.

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