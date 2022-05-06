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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине из-за агрессии России разрушены 24 тыс. км дорог — "Укравтодор"

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Приоритеты по восстановлению дорог в "Укравтодоре" определяют совместно с Вооруженными силами Украины и военными администрациями
Приоритеты по восстановлению дорог в "Укравтодоре" определяют совместно с Вооруженными силами Украины и военными администрациями
Фото: depositphotos.com

В результате полномасштабного вторжения России в Украине разрушены 24 тыс. км дорог, из них 9 тыс. км – это пути государственного значения. Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрей Ивко, сообщил 6 мая Ukraine Media Center.

Ивко также отметил, что пострадали более 300 искусственных сооружений, прежде всего мостов.

"Основная задача – сделать проезды там, где разрушены мосты. Мы установили уже 30 временных сооружений, по которым можно двигаться. Расчистили 750 км дорог в разных городах, в том числе и на дорогах государственного значения. В Киевской области расчистили 220 км дорог коммунального значения, речь идет об Ирпене, Буче, Гостомеле. И еще 260 км путей государственного значения. Установили 17 временных сооружений, а над восстановлением еще двух сейчас работаем", – рассказал он.

По словам замглавы "Укравтодора", приоритеты по восстановлению дорог определяют совместно с Вооруженными силами Украины и военными администрациями. Именно они сообщают, какие дороги или мосты необходимы для военных и гуманитарных нужд.

"Когда Черниговскую область освободили, мы через неделю восстановили туда сообщение, чтобы поехали колонны с помощью. Общаемся каждый день со всеми и работаем круглосуточно 24/7", – отметил Ивко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, сообщал замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова по состоянию на 27 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.

Теги: Украина, война, Укравтодор, агрессия, война России против Украины, ущерб, дороги, инфраструктура
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