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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине из-за обстрелов оккупантов за минувшие сутки погибло минимум четыре мирных жителя – Офис президента

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Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии против Украины пока неизвестно
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии против Украины пока неизвестно
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии 27 ноября в Украине погибло как минимум четыре мирных жителя. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще 11 человек получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

  • в Донецкой области – двое погибших, четыре раненых;
  • в Запорожской области – один погибший, трое раненых;
  • в Харьковской области – двое раненых;
  • в Херсонской области – один погибший, двое раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, раненые, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко
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