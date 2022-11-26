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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 25 ноября погибли два мирных жителя, ранены 15 – Офис президента

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Оккупанты активно обстреливают прифронтовые населенные пункты
Оккупанты активно обстреливают прифронтовые населенные пункты
Фото: EPA

В результате российской агрессии в Украине 25 ноября погибли двое гражданских, были ранены 15. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

Согласно опубликованным им данным:

Российские оккупанты за сутки 39 раз обстреляли территорию Херсонской области, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич. В Херсоне вражеские снаряды попали в частные дома, торговое заведение и училище. Также под огонь попали Чернобаевка, Антоновка, Приднепровское, Никольское, Зеленовка, Музыковка, Берислав, Новоалександровка, Качкаровка и Костырка.

    Контекст:

    Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

    Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, раненые, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко, Ярослав Янушевич
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