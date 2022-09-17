В Украине с начала войны погибли 43 спасателя – ГСЧС

C 24 февраля спасатели совершили более 50 тыс. выездов на ликвидацию российских обстрелов, отметили в ГСЧС Украины Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 17 сентября сообщается в Facebook Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Во время исполнения своих обязанностей отдали собственные жизни 43 спасателя, 144 получили ранения, а восемь попали в плен к врагу", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, с 24 февраля спасатели совершили более 50 тыс. выездов на ликвидацию российских обстрелов, спасли жизни почти 2 тыс. человек и эвакуировали более 2 млн украинцев.

17 сентября в Украине отмечают День спасателя.

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