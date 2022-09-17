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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине с начала войны погибли 43 спасателя – ГСЧС

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C 24 февраля спасатели совершили более 50 тыс. выездов на ликвидацию российских обстрелов, отметили в ГСЧС Украины
C 24 февраля спасатели совершили более 50 тыс. выездов на ликвидацию российских обстрелов, отметили в ГСЧС Украины
Фото: ДСНС України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину во время исполнения обязанностей погибли 43 спасателя.

Об этом 17 сентября сообщается в Facebook Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Во время исполнения своих обязанностей отдали собственные жизни 43 спасателя, 144 получили ранения, а восемь попали в плен к врагу", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, с 24 февраля спасатели совершили более 50 тыс. выездов на ликвидацию российских обстрелов, спасли жизни почти 2 тыс. человек и эвакуировали более 2 млн украинцев.

17 сентября в Украине отмечают День спасателя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02T7yhT5TvyxEiW77CMaJ55vPLQwoncC3JGJaupCdSgrzxMCv9Pj4ymTcykzf3NRU6l

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, плен, спасатели, обстрелы, украинцы, госслужба, война России против Украины, погибшие, ранение
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