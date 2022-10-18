В Украине создали штаб, который будет помогать украинцам выезжать из оккупации через третьи страны

Штаб возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Он будет координировать деятельность органов власти по вопросам выезда украинцев с временно оккупированных территорий. После этого на территории других стран будет содействовать в восстановлении документов и возвращении в Украину.
"В настоящее время прорабатывается возможность расширения полномочий консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии, а также внедрение экспериментального проекта по оформлению Государственной миграционной службой на территории Украины удостоверения личности на возвращение в Украину", – говорится в сообщении.
Состоянием на сентября, из Донецкой области и других направлений в безопасные регионы Украины удалось вывезти более 100 тыс. украинцев, заявляла Верещук в эфире телемарафона.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.