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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали штаб, который будет помогать украинцам выезжать из оккупации через третьи страны

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С оккупированных территорий удалось вывезти более 100 тыс. украинцев, заявляла Верещук
С оккупированных территорий удалось вывезти более 100 тыс. украинцев, заявляла Верещук
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины по инициативе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий создал координационный штаб для обеспечения выезда граждан Украины с временно оккупированных территорий через третьи страны. Об этом сообщила пресс-служба Минреитеграции 18 октября.

Штаб возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Он будет координировать деятельность органов власти по вопросам выезда украинцев с временно оккупированных территорий. После этого на территории других стран будет содействовать в восстановлении документов и возвращении в Украину.

"В настоящее время прорабатывается возможность расширения полномочий консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии, а также внедрение экспериментального проекта по оформлению Государственной миграционной службой на территории Украины удостоверения личности на возвращение в Украину", – говорится в сообщении.

Контекст:

Состоянием на сентября, из Донецкой области и других направлений в безопасные регионы Украины удалось вывезти более 100 тыс. украинцев, заявляла Верещук в эфире телемарафона.

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

Теги: Украина, Кабинет Министров, оккупация, эвакуация, Ирина Верещук, российская агрессия, война России против Украины
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