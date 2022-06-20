В Украине в результате вторжения России погибли и получили ранения более 10 тыс. мирных жителей – данные ООН

Большинство подтвержденных погибших – мужчины (1769). Зафиксирована смерть и 1182 женщин, 126 девочек и 137 мальчиков, а также 41 ребенка и 1314 взрослых, "пол которых пока неизвестен".

По данным УВКПЧ, ранен в Украине 5691 мирный житель.

В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2677 смертей.

"Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения – результат применения средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – отметили в ООН.

В организации подчеркнули, что "фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения".

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной, Лисичанска и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения", – объяснили в УВКПЧ.

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