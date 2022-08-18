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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине возобновили работу уже 55 посольств – Зеленский

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Зеленский принял верительные грамоты от четырех послов 17 августа
Зеленский принял верительные грамоты от четырех послов 17 августа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 августа рассказал, что работу в Украине возобновили уже 55 посольств. Текст обращения приводит сайт главы государства.

Зеленский напомнил, что 17 августа принял верительные грамоты от послов Кыргызстана, Румынии, Бельгии и Испании – Идриса Кадыркулова, Александру Виктора Микулы, Петера Ван де Вельде и Рикардо Лопеса-Аранды Хагу, которые начинают работать в Украине. Церемония прошла на территории Национального заповедника "София Киевская". Эту традицию Зеленский основал в июне, когда принимал верительные грамоты у послов США, Молдовы и Индии. 

"Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве – одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 дипломатических представительств возобновили работу", – сказал он, отметив, что дипломатия в интересах Украины очень активна в эти дни. 

Прибытие новых послов, по словам президента, – один из элементов этой активности. Второй – визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину. 

"Будем работать над необходимыми для Украины результатами", – подчеркнул Зеленский. Третий элемент этой дипломатии, как сказал он, касается направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зимой 2022 года, в преддверии полномасштабного вторжения РФ, многие посольства были эвакуированы из Киева, но вскоре начали возвращаться. В обращении, опубликованном в Facebook 2 июня, Зеленский сообщал, что в Киеве уже возобновили работу 50 посольств.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: посольство, Владимир Зеленский, София Киевская, МАГАТЭ, война России против Украины, дипломаты, Антониу Гутерриш, визит, послы
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