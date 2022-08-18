В Украине возобновили работу уже 55 посольств – Зеленский

Зеленский напомнил, что 17 августа принял верительные грамоты от послов Кыргызстана, Румынии, Бельгии и Испании – Идриса Кадыркулова, Александру Виктора Микулы, Петера Ван де Вельде и Рикардо Лопеса-Аранды Хагу, которые начинают работать в Украине. Церемония прошла на территории Национального заповедника "София Киевская". Эту традицию Зеленский основал в июне, когда принимал верительные грамоты у послов США, Молдовы и Индии.

"Полноценная работа посольств, присутствие послов в Киеве – одно из важных подтверждений прочности нашего государства, украинской способности бороться и побеждать. Уже 55 дипломатических представительств возобновили работу", – сказал он, отметив, что дипломатия в интересах Украины очень активна в эти дни.

Прибытие новых послов, по словам президента, – один из элементов этой активности. Второй – визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

"Будем работать над необходимыми для Украины результатами", – подчеркнул Зеленский. Третий элемент этой дипломатии, как сказал он, касается направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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