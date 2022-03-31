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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине запустили сайт "Авто для армии". Геращенко рассказал о результатах его работы

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Сотни украинцев заявили о готовности стать водителями-волонтерами, десятки захотели передать внедорожники на нужды ВСУ бесплатно
Сотни украинцев заявили о готовности стать водителями-волонтерами, десятки захотели передать внедорожники на нужды ВСУ бесплатно
Фото: carforarmy.in.ua

За первые сутки работы сайт "Авто для армии" принял 56 заявок по автомобилям, 26 из них владельцы готовы передать на нужды Вооруженных сил бесплатно. Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Telegram 28 марта.

Еще 256 заявок поступили от людей, которые готовы стать волонтерами-водителями, чтобы доставить автомобиль "из точки А в точку Б", отметил Геращенко. 

"Например, жительница одного из городов Одесской области безвозмездно передает свой джип Lexus 450D для нужд армии. Он пойдет в одну из воинских частей, обороняющих Одессу. А Даниил из Кракова готов пожертвовать 1/2 стоимости свой Mitsubishi Pajero 2000 года для ВСУ. Теперь с ними свяжутся наши волонтеры и оговорят, когда они смогут забрать машины и передать в воинские части. Именно для этого мы разрабатываем сейчас функционал для возможности донатить на покупку машин", – написал советник главы МВД. 

Он сообщил, что отчетность будет опубликована на сайте. 

О запуске портала "Авто для армии" Геращенко сообщал 27 марта.

"Фронту нужны машины! Много, много машин! Тысячи волонтеров в Украине и за рубежом ищут машины и пригоняют их в Украину для нужд фронта. Нам нужны десятки тысяч пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин. На переднем краю они – как расходный материал", – заявлял он. 

На сайте указано, что сервис создан по инициативе МВД, там есть форма для подачи заявки желающих пожертвовать автомобиль и тех, кто готов стать водителями-волонтерами. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, пожертвование, Антон Геращенко, волонтер, волонтеры, ВСУ, война России против Украины, автомобиль
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