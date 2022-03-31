В Украине запустили сайт "Авто для армии". Геращенко рассказал о результатах его работы

Еще 256 заявок поступили от людей, которые готовы стать волонтерами-водителями, чтобы доставить автомобиль "из точки А в точку Б", отметил Геращенко.

"Например, жительница одного из городов Одесской области безвозмездно передает свой джип Lexus 450D для нужд армии. Он пойдет в одну из воинских частей, обороняющих Одессу. А Даниил из Кракова готов пожертвовать 1/2 стоимости свой Mitsubishi Pajero 2000 года для ВСУ. Теперь с ними свяжутся наши волонтеры и оговорят, когда они смогут забрать машины и передать в воинские части. Именно для этого мы разрабатываем сейчас функционал для возможности донатить на покупку машин", – написал советник главы МВД.

Он сообщил, что отчетность будет опубликована на сайте.

О запуске портала "Авто для армии" Геращенко сообщал 27 марта.

"Фронту нужны машины! Много, много машин! Тысячи волонтеров в Украине и за рубежом ищут машины и пригоняют их в Украину для нужд фронта. Нам нужны десятки тысяч пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин. На переднем краю они – как расходный материал", – заявлял он.

На сайте указано, что сервис создан по инициативе МВД, там есть форма для подачи заявки желающих пожертвовать автомобиль и тех, кто готов стать водителями-волонтерами.

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