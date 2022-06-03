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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину вернулись 2,7 млн украинцев с начала полномасштабной войны – пограничники

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С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях
С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

За 100 дней полномасштабной войны в Украину въехали около 2,7 млн человек. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях. Из них почти 5,2 млн человек выехали из страны, а въехали в Украину – почти 2,7 млн украинцев.

В частности, 2 июня из Украины уехали более 35 тыс. человек, сообщили в ГПСУ. В то же время прибыли в страну более 37 тыс. человек, из них более 33 тыс. – украинцы. Также западные границы страны пересекли около 19 тыс. транспортных средств. Кроме того, пограничники оформили 158 грузовиков с гуманитарной помощью.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинули почти 7 млн человек. Впоследствии 2 млн ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,7 млн.

Также, по данным ООН, около 1 млн украинских беженцев из-за боевых действий оказались в России, при этом большинство из них в РФ вывезли принудительно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: граница, пограничники, ГПСУ, украинцы, война России против Украины
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