В Украину вернулись 2,7 млн украинцев с начала полномасштабной войны – пограничники

С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях. Из них почти 5,2 млн человек выехали из страны, а въехали в Украину – почти 2,7 млн украинцев.
В частности, 2 июня из Украины уехали более 35 тыс. человек, сообщили в ГПСУ. В то же время прибыли в страну более 37 тыс. человек, из них более 33 тыс. – украинцы. Также западные границы страны пересекли около 19 тыс. транспортных средств. Кроме того, пограничники оформили 158 грузовиков с гуманитарной помощью.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинули почти 7 млн человек. Впоследствии 2 млн ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,7 млн.
Также, по данным ООН, около 1 млн украинских беженцев из-за боевых действий оказались в России, при этом большинство из них в РФ вывезли принудительно.