В Украину вернулись 2,7 млн украинцев с начала полномасштабной войны – пограничники

С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

С 24 февраля пограничники оформили более 8,3 млн человек, пересекших границу в обоих направлениях. Из них почти 5,2 млн человек выехали из страны, а въехали в Украину – почти 2,7 млн украинцев.

В частности, 2 июня из Украины уехали более 35 тыс. человек, сообщили в ГПСУ. В то же время прибыли в страну более 37 тыс. человек, из них более 33 тыс. – украинцы. Также западные границы страны пересекли около 19 тыс. транспортных средств. Кроме того, пограничники оформили 158 грузовиков с гуманитарной помощью.