В Запорожье в результате ракетных ударов оккупантов пострадало уже 14 человек – Офис генпрокурора

Российские военные нанесли ракетные удары по Запорожью днем 13 июля, попав в одно из предприятий города Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Об этом в Telegram в 20.00 сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 13 июля 2022 года военные страны-агрессора произвели обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В то же время, по данным секретаря Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолия Куртева, число пострадавших составляет 12 человек. Об этом чиновник написал в Telegram в 20.00.

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