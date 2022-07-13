В Запорожье в результате ракетных ударов оккупантов пострадало уже 14 человек – Офис генпрокурора

Об этом в Telegram в 20.00 сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, 13 июля 2022 года военные страны-агрессора произвели обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
В то же время, по данным секретаря Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолия Куртева, число пострадавших составляет 12 человек. Об этом чиновник написал в Telegram в 20.00.
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Российские военные нанесли ракетные удары по Запорожью днем 13 июля, попав в одно из предприятий города, сообщили в областной военной администрации (ОВА).
Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что две крылатые ракеты оккупантов попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе Запорожья, в результате чего возник пожар. "Разрушения большие. Не исключена возможность того, что под ними могут находиться люди", – подчеркнул Старух.
В Офисе президента сообщали о не менее семи пострадавших в результате обстрела.