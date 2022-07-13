Не менее семи человек получили ранения в результате ракетных ударов оккупантов по Запорожью – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.
"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно семь человек получили ранения, – написал замглавы ОПУ. – Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что наверняка спасло их жизнь".
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью днем 13 июля, попав в одно из предприятий города, сообщили в областной военной администрации (ОВА).
О наличии пострадавших в результате обстрела одного из объектов инфраструктуры города проинформировал секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.