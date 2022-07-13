Не менее семи человек получили ранения в результате ракетных ударов оккупантов по Запорожью – Офис президента

Руководитель предприятия в Запорожье вывел сотрудников в укрытие, что наверняка спасло их жизнь, отметил Тимошенко Фото: president.gov.ua

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно семь человек получили ранения, – написал замглавы ОПУ. – Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что наверняка спасло их жизнь".

Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью днем 13 июля, попав в одно из предприятий города, сообщили в областной военной администрации (ОВА).

О наличии пострадавших в результате обстрела одного из объектов инфраструктуры города проинформировал секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев.

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