Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье – ОВА

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.