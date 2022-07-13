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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье – ОВА

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Оккупанты обстреляли Запорожье двумя ракетами
Оккупанты обстреляли Запорожье двумя ракетами
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты днем 13 июля нанесли ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации.

"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена. Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации", – говорится в сообщении.

На данный момент воздушная тревога в области продолжается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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