Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье – ОВА

"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города. Официальная информация впоследствии будет уточнена. Сохраняем спокойствие, соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации", – говорится в сообщении.
На данный момент воздушная тревога в области продолжается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.