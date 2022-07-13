В результате ракетного обстрела оккупантами Запорожья есть пострадавшие – горсовет

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев.
"Сегодня рашисты обстреляли в Запорожье один из объектов инфраструктуры города. Известно о двух "прилетах". В настоящее время на месте работают соответствующие службы. К сожалению, есть пострадавшие. Больше деталей – позже", – написал он.
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью днем 13 июля, попав в одно из предприятий города, сообщили в областной военной администрации (ОВА).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.