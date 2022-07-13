В результате ракетного обстрела оккупантами Запорожья есть пострадавшие – горсовет

Оккупанты обстреляли в Запорожье один из объектов инфраструктуры города, отметил Куртев Фото: Анатолій Куртєв / Facebook

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев.

"Сегодня рашисты обстреляли в Запорожье один из объектов инфраструктуры города. Известно о двух "прилетах". В настоящее время на месте работают соответствующие службы. К сожалению, есть пострадавшие. Больше деталей – позже", – написал он.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью днем 13 июля, попав в одно из предприятий города, сообщили в областной военной администрации (ОВА).

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