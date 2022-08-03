Вадатурский знал, что является приоритетной целью для оккупантов, он едва избежал ракетного удара по университету в Николаеве – журналист

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме Фото: Олексій Вадатурський / Facebook

Об этом в статье, опубликованной 1 августа в Le Monde, рассказал французский журналист Оливье Трюк.

Он отметил, что за день до интервью, которое состоялось 16 июля, Вадатурский едва избежал ракетного удара по университету в Николаеве, проезжая в Бессарабию.

По словам Трюка, бизнесмен был "заметно ошеломленный", однако готовился возвращаться по дороге в Николаев.

При этом Вадатурский попросил не вспоминать его визит – он знал, что является приоритетной целью для оккупантов, добавил журналист.