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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вадатурский знал, что является приоритетной целью для оккупантов, он едва избежал ракетного удара по университету в Николаеве – журналист

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Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме
Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме
Фото: Олексій Вадатурський / Facebook

Владелец агрокомпании "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский знал, что российские оккупанты охотились за ним.

Об этом в статье, опубликованной 1 августа в Le Monde, рассказал французский журналист Оливье Трюк.

Он отметил, что за день до интервью, которое состоялось 16 июля, Вадатурский едва избежал ракетного удара по университету в Николаеве, проезжая в Бессарабию.

По словам Трюка, бизнесмен был "заметно ошеломленный", однако готовился возвращаться по дороге в Николаев.

При этом Вадатурский попросил не вспоминать его визит – он знал, что является приоритетной целью для оккупантов, добавил журналист.

Контекст:

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством.

Генпрокурор Украины Андрей Костин 1 августа сообщил, что целенаправленное убийство рассматривается как одна из версий гибели Вадатурского.

По мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Вадатурский мог погибнуть случайно – ракета, которой оккупанты ударили по Николаеву, недостаточно точна.

Вадатурский с 1991 года был гендиректором аграрного предприятия "Нибулон", которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием племенного животноводства. Украинский Forbes оценивает состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.

Теги: Россия, Украина, Николаев, убийство, журналисты, обстрелы, Бессарабия, война России против Украины, ракеты, интервью, Нибулон, Алексей Вадатурский, бизнесмен, российские оккупанты
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