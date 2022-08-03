Вадатурский знал, что является приоритетной целью для оккупантов, он едва избежал ракетного удара по университету в Николаеве – журналист

Об этом в статье, опубликованной 1 августа в Le Monde, рассказал французский журналист Оливье Трюк.
Он отметил, что за день до интервью, которое состоялось 16 июля, Вадатурский едва избежал ракетного удара по университету в Николаеве, проезжая в Бессарабию.
По словам Трюка, бизнесмен был "заметно ошеломленный", однако готовился возвращаться по дороге в Николаев.
При этом Вадатурский попросил не вспоминать его визит – он знал, что является приоритетной целью для оккупантов, добавил журналист.
Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством.
Генпрокурор Украины Андрей Костин 1 августа сообщил, что целенаправленное убийство рассматривается как одна из версий гибели Вадатурского.
По мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Вадатурский мог погибнуть случайно – ракета, которой оккупанты ударили по Николаеву, недостаточно точна.
Вадатурский с 1991 года был гендиректором аграрного предприятия "Нибулон", которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием племенного животноводства. Украинский Forbes оценивает состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.