ВАКС передал на нужды ВСУ $6 млн, которые предназначались в качестве взятки руководству САП и НАБУ

"Для успешной работы наших ВСУ на фронте чрезвычайно важно надлежащее материальное обеспечение, поэтому НАБУ прилагает все усилия для передачи арестованных по делам о коррупции средств на нужды армии. Так, по ходатайству детективов и прокуроров, 19 апреля ВАКС разрешил снять арест почти с $6 млн, за которые хотели подкупить руководителей НАБУ и САП", – говорится в сообщении.

Деньги уже передали на нужды Сил спецопераций ВСУ.

"Речь идет о $5,95 млн. По курсу НБУ это более 170 млн грн, которые помогут в укреплении обороноспособности нашего государства", – проинформировали в НАБУ.