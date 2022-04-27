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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВАКС передал на нужды ВСУ $6 млн, которые предназначались в качестве взятки руководству САП и НАБУ

Деньги были изъяты
Деньги были изъяты
Фото: НАБУ / Telegram

Высший антикоррупционный суд Украины перечислил в поддержку Вооруженных сил Украины $6 млн, которыми пытались подкупить руководство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

"Для успешной работы наших ВСУ на фронте чрезвычайно важно надлежащее материальное обеспечение, поэтому НАБУ прилагает все усилия для передачи арестованных по делам о коррупции средств на нужды армии. Так, по ходатайству детективов и прокуроров, 19 апреля ВАКС разрешил снять арест почти с $6 млн, за которые хотели подкупить руководителей НАБУ и САП", – говорится в сообщении.

Деньги уже передали на нужды Сил спецопераций ВСУ.

"Речь идет о $5,95 млн. По курсу НБУ это более 170 млн грн, которые помогут в укреплении обороноспособности нашего государства", – проинформировали в НАБУ.

Контекст:

12 июня 2020 года детективы НАБУ задокументировали факт передачи неправомерной выгоды тогдашним главе САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты. По данным следствия, Сытник и Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВСУ, война России против Украины, НАБУ, САП, ВАКС
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