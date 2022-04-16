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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вблизи оккупированного Севастополя РФ скопила 39 военных кораблей и катеров – СМИ

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СМИ сообщили о скоплении российских кораблей в районе временно оккупированного Севастополя
СМИ сообщили о скоплении российских кораблей в районе временно оккупированного Севастополя
Фото: EPA (архив)

В районе временно оккупированного Россией Севастополя по состоянию на 15 апреля скопилось 39 российских боевых кораблей и катеров. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке 16 апреля.

В районе бухт Севастополя выявлены:

  • 9 больших десантных кораблей;
  • 5 подводных лодок;
  • 2 ракетных корабля на воздушной подушке;
  • 5 малых противолодочных кораблей;
  • 2 малых ракетных корабля;
  • 2 сторожевых корабля;
  • 3 противодиверсионных катера;
  • 1 средний разведывательный корабль;
  • 2 ракетных катера;
  • 2 малых ракетных катера;
  • 3 тральщика;
  • 1 патрульная лодка;
  • 2 патрульных корабля.

Издание пишет, что по сравнению с 10 апреля отмечено увеличение на два больших десантных корабля и один малый противолодочный корабль, а также уменьшение на два малых ракетных корабля, сторожевой корабль, два противодиверсионных катера и один морской тральщик. В то же время, как отметила "Украинская правда", в районе бухт Севастополя не выявлен ракетный крейсер "Москва", который был подбит украинскими ракетами и затонул 14 апреля.

Также, по данным разведки, возле оккупированного Севастополя находится группа кораблей Военно-морских сил Украины, которые РФ захватила в 2014 году во время оккупации украинского Крыма. Это, в частности: подлодка "Запорожье", корабль управления "Славутич", три малых противолодочных корабля "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий", два тральщика "Черкассы" и "Чернигов", морской буксир "Кременец", торпедолов "Херсон".

Контекст:

Британская разведка 15 апреля сообщала, что потеря Россией двух ключевых кораблей – крейсера "Москва" и десантного корабля "Саратов", вероятно, "заставит Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море".

Теги: Крым, Севастополь, Черное море, Черноморский флот РФ, оккупация, разведка, война России против Украины, корабли
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