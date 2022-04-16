Вблизи оккупированного Севастополя РФ скопила 39 военных кораблей и катеров – СМИ

В районе бухт Севастополя выявлены:
Издание пишет, что по сравнению с 10 апреля отмечено увеличение на два больших десантных корабля и один малый противолодочный корабль, а также уменьшение на два малых ракетных корабля, сторожевой корабль, два противодиверсионных катера и один морской тральщик. В то же время, как отметила "Украинская правда", в районе бухт Севастополя не выявлен ракетный крейсер "Москва", который был подбит украинскими ракетами и затонул 14 апреля.
Также, по данным разведки, возле оккупированного Севастополя находится группа кораблей Военно-морских сил Украины, которые РФ захватила в 2014 году во время оккупации украинского Крыма. Это, в частности: подлодка "Запорожье", корабль управления "Славутич", три малых противолодочных корабля "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий", два тральщика "Черкассы" и "Чернигов", морской буксир "Кременец", торпедолов "Херсон".
Британская разведка 15 апреля сообщала, что потеря Россией двух ключевых кораблей – крейсера "Москва" и десантного корабля "Саратов", вероятно, "заставит Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море".