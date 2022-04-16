Вблизи оккупированного Севастополя РФ скопила 39 военных кораблей и катеров – СМИ

В районе бухт Севастополя выявлены:

9 больших десантных кораблей;

5 подводных лодок;

2 ракетных корабля на воздушной подушке;

5 малых противолодочных кораблей;

2 малых ракетных корабля;

2 сторожевых корабля;

3 противодиверсионных катера;

1 средний разведывательный корабль;

2 ракетных катера;

2 малых ракетных катера;

3 тральщика;

1 патрульная лодка;

2 патрульных корабля.

Издание пишет, что по сравнению с 10 апреля отмечено увеличение на два больших десантных корабля и один малый противолодочный корабль, а также уменьшение на два малых ракетных корабля, сторожевой корабль, два противодиверсионных катера и один морской тральщик. В то же время, как отметила "Украинская правда", в районе бухт Севастополя не выявлен ракетный крейсер "Москва", который был подбит украинскими ракетами и затонул 14 апреля.

Также, по данным разведки, возле оккупированного Севастополя находится группа кораблей Военно-морских сил Украины, которые РФ захватила в 2014 году во время оккупации украинского Крыма. Это, в частности: подлодка "Запорожье", корабль управления "Славутич", три малых противолодочных корабля "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий", два тральщика "Черкассы" и "Чернигов", морской буксир "Кременец", торпедолов "Херсон".