Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, есть пострадавшие – Зеленский

"Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди", – сказал он.

Глава государства сообщил, что в Николаеве уже завершился разбор завалов на месте ракетного удара российских оккупантов, нанесенного в ночь на 27 апреля.

"Более 20 раненых, один человек погиб… Мои соболезнования родным и близким. Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения. "Калибры" против школы и колледжа, против жилой застройки", – уточнил президент.

Он выразил уверенность, что юридическая и политическая ответственность России за совершенные ею преступления наступит.

"К сожалению, юридическая машина мира долго набирает обороты. Но набирает. К сожалению, политическое давление мира на государство-террориста, санкционное давление еще не достигло полной силы. Но достигает", – констатировал Зеленский.