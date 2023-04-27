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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке, есть пострадавшие – Зеленский

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Зеленский рассказал о последствиях российских обстрелов Николаева и Константиновки
Зеленский рассказал о последствиях российских обстрелов Николаева и Константиновки
Фото: president.gov.ua

В результате российских ударов по украинским мирным городам вдалеке от линии фронта пострадали люди, зафиксированы очередные разрушения жилых домов и социальной инфраструктуры. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 27 апреля, размещенном в YouTube пресс-службой главы государства.

"Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди", – сказал он.

Глава государства сообщил, что в Николаеве уже завершился разбор завалов на месте ракетного удара российских оккупантов, нанесенного в ночь на 27 апреля.

"Более 20 раненых, один человек погиб… Мои соболезнования родным и близким. Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения. "Калибры" против школы и колледжа, против жилой застройки", – уточнил президент.

Он выразил уверенность, что юридическая и политическая ответственность России за совершенные ею преступления наступит.

"К сожалению, юридическая машина мира долго набирает обороты. Но набирает. К сожалению, политическое давление мира на государство-террориста, санкционное давление еще не достигло полной силы. Но достигает", – констатировал Зеленский.

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