Ким показал последствия ночного обстрела Николаева. Пострадали 23 человека и более 110 домов. Видео

"По состоянию на 19:00 в городе Николаев в результате ракетного удара ночью, 27 апреля пострадали 23 человека, из них двое детей. Один погибший. 22 человека обратились за медицинской помощью, госпитализирован один ребенок. В настоящее время 21 человек переведен на амбулаторное лечение", – написал Ким.

Он сообщил, что, кроме жилых домов, повреждены два административных здания, учебное заведение, историческое здание, музей и детский сад.

"Нанесенный ущерб по каждому зданию уточняется, производится фотофиксация нанесенного ущерба. Начаты работы по ликвидации последствий обстрелов", – указал глава ОВА.

Ким подчеркнул, что для отселения пострадавших исполнительным комитетом Николаевского городского совета выделено 20 помещений.

Он добавил, что в аварийно-восстановительных работах и оказанию помощи пострадавшим были привлечены сотрудники ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи, волонтеры, представители "Красного креста" и коммунальные службы Николаева

Николаев в ночь на 27 апреля был обстрелян четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Утром президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок

"Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку. Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам", – заявил президент Украины.