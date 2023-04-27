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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким показал последствия ночного обстрела Николаева. Пострадали 23 человека и более 110 домов. Видео

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В Николаеве в результате российской ракетной атаки пострадали боле 100 зданий
В Николаеве в результате российской ракетной атаки пострадали боле 100 зданий
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В результате российской ракетной атаки 27 апреля в Николаеве пострадали 82 частных дома и 31 многоквартирных домов. Практически полностью разрушены семь частных домов. Видео последствий удара российских оккупантов обнародовал вечером 27 апреля в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"По состоянию на 19:00 в городе Николаев в результате ракетного удара ночью, 27 апреля пострадали 23 человека, из них двое детей. Один погибший. 22 человека обратились за медицинской помощью, госпитализирован один ребенок. В настоящее время 21 человек переведен на амбулаторное лечение", – написал Ким.

Он сообщил, что, кроме жилых домов, повреждены два административных здания, учебное заведение, историческое здание, музей и детский сад.

"Нанесенный ущерб по каждому зданию уточняется, производится фотофиксация нанесенного ущерба. Начаты работы по ликвидации последствий обстрелов", – указал глава ОВА.

Ким подчеркнул, что для отселения пострадавших исполнительным комитетом Николаевского городского совета выделено 20 помещений.

Он добавил, что в аварийно-восстановительных работах и оказанию помощи пострадавшим были привлечены сотрудники ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи, волонтеры, представители "Красного креста" и коммунальные службы Николаева

Николаев в ночь на 27 апреля был обстрелян четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря. Утром президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок

"Высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку. Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет с рук террористам", – заявил президент Украины.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. Но оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона. 

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