Резолюция ПАСЕ существенно поможет работе по привлечению России и Путина к ответственности за геноцид Украины – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 27 апреля, размещенном в YouTube пресс-службой главы государства.

"Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста [президента РФ Владимира Путина], к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он указал, что депортация украинских детей – один из "вполне продуманных" элементов попытки России стереть идентичность украинского народа, уничтожить саму сущность украинцев.

"Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками – именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически", – убежден украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украине точно известны данные почти 20 тыс. детей, которые были вывезены и рассеяны по разным регионам государства-зла.

"Но очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий. Таких детей может быть гораздо больше", – сказал глава государства..

Он добавил, что Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов.

"Именно на российском примере – ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, – мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет. А приговоры за геноцид будут. Так же, как и за другие преступления России против Украины и наших людей", – заявил президент Украины.

Он добавил, что первая леди Украины Елена Зеленская в день принятия резолюции также обращалась в ПАСЕ, рассказав о том, как и в каких масштабах россияне крадут украинских детей.

"Наши парламентарии и дипломаты хорошо работали. И на всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях – мы продолжим работу для возвращения всех депортированных украинских детей и наказания России", – подытожил Зеленский.

Резолюция под названием "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для их безопасного возвращения, пресечения этих преступлений и наказания виновных" была принята 27 апреля на сессии ПАСЕ и поддержана 87 голосами, один делегат был против, еще один воздержался.

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий страны-агрессора РФ в документе такого уровня.

Также Гончаренко подчеркнул, что была принята его правка о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины. По его словам, это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, который совершает Россия в Украине.