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Резолюция ПАСЕ существенно поможет работе по привлечению России и Путина к ответственности за геноцид Украины – Зеленский

Зеленский приветствовал принятие резолюции ПАСЕ, признавшей депортацию детей из Украины в РФ геноцидом
Зеленский приветствовал принятие резолюции ПАСЕ, признавшей депортацию детей из Украины в РФ геноцидом
Фото: president.gov.ua

Принятие 27 апреля на сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) резолюции, определяющей, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида, является важным политическим результатом, который поможет наказать РФ за ее преступления в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 27 апреля, размещенном в YouTube пресс-службой главы государства.

"Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста [президента РФ Владимира Путина], к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он указал, что депортация украинских детей – один из "вполне продуманных" элементов попытки России стереть идентичность украинского народа, уничтожить саму сущность украинцев.

"Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками – именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически", – убежден украинский лидер.

Он подчеркнул, что Украине точно известны данные почти 20 тыс. детей, которые были вывезены и рассеяны по разным регионам государства-зла.

"Но очевидно, что это лишь часть более масштабных преступных действий. Таких детей может быть гораздо больше", – сказал глава государства..

Он добавил, что Европа и мир уже видели разные депортации и попытки уничтожения народов.

"Именно на российском примере – ответственностью этого государства и его должностных лиц, виновных в геноциде, – мы должны показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет. А приговоры за геноцид будут. Так же, как и за другие преступления России против Украины и наших людей", – заявил президент Украины.

Он добавил, что первая леди Украины Елена Зеленская в день принятия резолюции также обращалась в ПАСЕ, рассказав о том, как  и в каких масштабах россияне крадут украинских детей.

"Наши парламентарии и дипломаты хорошо работали. И на всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях – мы продолжим работу для возвращения всех депортированных украинских детей и наказания России", – подытожил Зеленский.

Резолюция под названием "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для их безопасного возвращения, пресечения этих преступлений и наказания виновных" была принята 27 апреля на сессии ПАСЕ и поддержана 87 голосами, один делегат был против, еще один воздержался.  

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий страны-агрессора РФ в документе такого уровня.

Также Гончаренко подчеркнул, что была принята его правка о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины. По его словам, это автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, который совершает Россия в Украине.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 27 апреля из Украины депортированы 19 393 ребенка.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, что украинских детей вывозят как на территорию России, так и на территорию Беларуси. Об этом сообщал сайт Офиса генпрокурора.

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