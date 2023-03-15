Во время переговоров в Беларуси делегация РФ потребовала капитуляции Украины. Резников послал их в направлении российского корабля – СМИ

По словам источников издания, во время этих переговоров россияне предлагали министру обороны Алексею Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции.

Глава Минобороны Украины, как говорят собеседники журналистов, ответил россиянам, ссылаясь на знаменитый диалог на Змеином острове.

"Он послал их на х...й", – рассказывает наш собеседник.