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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время переговоров в Беларуси делегация РФ потребовала капитуляции Украины. Резников послал их в направлении российского корабля – СМИ

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Резников резко отверг требование РФ о капитуляции Украины
Резников резко отверг требование РФ о капитуляции Украины
Фото: EPA

Во время второго раунда украинско-российских переговоров, которые состоялись 3 марта 2022 года в Брестской области Беларуси, Россия требовала от Украины сдаться. Об этом 14 марта написало польское издание Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на источники.

По словам источников издания, во время этих переговоров россияне предлагали министру обороны Алексею Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции.

Глава Минобороны Украины, как говорят собеседники журналистов, ответил россиянам, ссылаясь на знаменитый диалог на Змеином острове.

"Он послал их на х...й", – рассказывает наш собеседник.

Контекст:

Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись на ее территорию с разных направлений.

Изначально, по данным СБУ, президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россиян вытеснили из северных областей, осенью силы обороны Украины деоккупировала часть Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Сейчас основные бои идут на востоке страны.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, Беларусь, война, переговоры, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, Брест
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