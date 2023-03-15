Во время переговоров в Беларуси делегация РФ потребовала капитуляции Украины. Резников послал их в направлении российского корабля – СМИ

По словам источников издания, во время этих переговоров россияне предлагали министру обороны Алексею Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции.
Глава Минобороны Украины, как говорят собеседники журналистов, ответил россиянам, ссылаясь на знаменитый диалог на Змеином острове.
"Он послал их на х...й", – рассказывает наш собеседник.
Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись на ее территорию с разных направлений.
Изначально, по данным СБУ, президент России Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россиян вытеснили из северных областей, осенью силы обороны Украины деоккупировала часть Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Сейчас основные бои идут на востоке страны.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.