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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В Николаеве ко мене прибежала мать, первый вопрос к ней был: "Смогу ли я дальше служить?" Было очень грустно понимать, что нет. Я очень хотела. Очень

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Данилкина: Я хочу встать на свои две ножки и пойти
Данилкина: Я хочу встать на свои две ножки и пойти
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

19-летняя украинская военнослужащая Руслана Данилкина (позывной Сима), которая потеряла на войне ногу, рассказала, что хочет вернуться на военную службу. Об этом она говорила в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Девушка рассказала, что после ранения и первой помощи в Херсоне ее отвезли в более безопасное место – в Николаев.

"Приехала в Николаев, прибежала ко мне мать. И первый вопрос – смогу ли я дальше служить? Было очень грустно понимать, что нет. Я очень хотела. Очень", – рассказала она.

Данилкина призналась, что и сейчас хочет вернуться в Вооруженные силы.

"Сейчас я хочу только победы нашей стране. Не больше, наверное. Я не переживаю за свою жизнь. Все, что ни делается, – оно так вот случается. Я планировала одно, но видите, что произошло сейчас. Жизнь перевернулась максимально. И сейчас смотреть далеко вперед я не могу. Но пока что, конечно, я хочу встать на свои две ножки и пойти. А дальше очень бы хотелось, конечно, вернуться в ряды ЗСУ. Но мне сказали, что я непригодна к службе, очень обидно. Но я знаю, что очень много людей служит. И мне написали тысячи людей на протезах – правда, мужчины. Но написали и сказали, что вернулись и продолжают службу", – сказала она.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом. 

После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом. В настоящее время Данилкина – студентка Одесского национального морского университета. 

Данилкина потеряла ногу в Херсоне в результате российского обстрела. Сейчас она проходит реабилитацию и готовится к протезированию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: ВСУ, война России против Украины, военная служба, Руслана Данилкина
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