Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В Николаеве ко мене прибежала мать, первый вопрос к ней был: "Смогу ли я дальше служить?" Было очень грустно понимать, что нет. Я очень хотела. Очень

Девушка рассказала, что после ранения и первой помощи в Херсоне ее отвезли в более безопасное место – в Николаев.
"Приехала в Николаев, прибежала ко мне мать. И первый вопрос – смогу ли я дальше служить? Было очень грустно понимать, что нет. Я очень хотела. Очень", – рассказала она.
Данилкина призналась, что и сейчас хочет вернуться в Вооруженные силы.
"Сейчас я хочу только победы нашей стране. Не больше, наверное. Я не переживаю за свою жизнь. Все, что ни делается, – оно так вот случается. Я планировала одно, но видите, что произошло сейчас. Жизнь перевернулась максимально. И сейчас смотреть далеко вперед я не могу. Но пока что, конечно, я хочу встать на свои две ножки и пойти. А дальше очень бы хотелось, конечно, вернуться в ряды ЗСУ. Но мне сказали, что я непригодна к службе, очень обидно. Но я знаю, что очень много людей служит. И мне написали тысячи людей на протезах – правда, мужчины. Но написали и сказали, что вернулись и продолжают службу", – сказала она.
19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью
Данилкина родилась в 2003 году в Одессе. Профессионально занималась спортом: тайским боксом, ММА, хортингом.
После начала полномасштабного вторжения в возрасте 18 лет вступила в ряды Вооруженных сил Украины, служила в информационно-телекоммуникационном узле связи, была оператором-связистом. В настоящее время Данилкина – студентка Одесского национального морского университета.
Данилкина потеряла ногу в Херсоне в результате российского обстрела. Сейчас она проходит реабилитацию и готовится к протезированию.