Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на фронте ногу: Было страшно, когда ракета попала в штаб. Резкая вспышка, звук – и "Точка-У" разнесла наше здание

Данилкина: Мы так сильно радовались, что русские выкусили, и даже таким массивным ударом – никто, ни один человек не погиб Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Страшнее всего было, наверное, в момент, когда попало конкретно в машину [в Херсоне]. Но я могу вспомнить и запорожское направление. Наверное, было страшно, когда попало в наш штаб ракетой", – сказала Данилкина.

По ее словам, в момент попадания она была на улице рядом со зданием.

"Штаб был сзади меня. Я несла как раз ночной наряд. Два часа ночи. Я вышла... У меня кошечка тоже моя, со мной служила. Она зашла в штаб и просилась на улицу. И она время от времени выходила. И я как раз вышла ее выпустить. И я только прикрывать двери... А помещение полуподвальное. Получается, я стою на уровне... Вот так вот земля уже. Я только закрывать дверь – и резкая вспышка, оранжевый, белый свет, очень громкий звук – и "Точка-У" разнесла наше здание", – рассказала военная.

Она отметила, что в результате этого удара никто не погиб ни среди военных, ни среди гражданских, которые жили неподалеку.

"Мы так сильно радовались, что русские выкусили, и даже таким массивным ударом – никто, ни один человек... Наш начальник сразу побежал к людям. Там тоже жили люди недалеко. Сразу же мы всех проверили, и в первую очередь их. Все остались живы", – подчеркнула Данилкина.

Она добавила, что этот прилет увеличил в ней ненависть к России в большей степени, чем та трагедия, которая произошла лично с ней, так как сама она "знала, куда шла и к чему готовиться", а мирные люди не должны были переживать такие вещи.

"За семь или 10 метров стоял домик, где жили детки с бабушкой. И когда ты выходишь ночью и слышишь просто плач детей и бабушки, когда она кричит: "Тут дети! Что они делают?!" – вот ненависть... И когда после ракетных обстрелов – три ракеты массивных просто подряд – и на следующее утро ты видишь везде обломки от этих ракет, земли, глины, ты это все расчищаешь, и мимо проходит просто старенькая бабушка, старенький дедушка, который кричит: "Дайте мне автомат в руки – я их расстреляю!" – вот ненависть. Вот это страшно", – подытожила Данилкина.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

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