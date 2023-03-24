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Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В России люди живут в поганой хрущевке, которая протекает, нет ни гроша, но они кричат: "Слава Путину!"

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Россиянам нужно "включить свои мозги" и перестать слушать бессмысленную пропаганду, сказала Данилкина
Россиянам нужно "включить свои мозги" и перестать слушать бессмысленную пропаганду, сказала Данилкина
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

19-летняя украинская военнослужащая Руслана Данилкина (позывной Сима), которая потеряла на войне ногу, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что бы она сказала жителям России.

"Им нужно включить свои мозги и перестать слушать их бессмысленную пропаганду, которую несет их страна. Хватит. Как можно не видеть того, что происходит? Я знаю много ситуаций, когда, допустим, подходит к ним какое-то телевидение, спрашивают про [президента РФ Владимира] Путина – все классно поддерживают его, его сторону, а как только узнают, что это не российское телевидение, – люди рассказывают, что на самом деле они думают. У большинства людей надеты маски, по моему мнению. И они просто боятся свою власть", – сказала Данилкина. 

Она отметила, что в отличии от России, Украина – свободная страна, а люди могут говорить открыто. 

"Я не знаю, чем живут эти люди. Но если посмотреть их телевизор, можно понять... Настолько промывка мозгов, настолько люди живут какими-то старыми стереотипами СССР и верят, что Путин – это все, а сами живут в какой-то поганой хрущевке, которая протекает, и нету денег ни гроша ни на что. Как? И эти люди говорят: "Слава Путину". Ну пожалуйста: "Слава Путину". И живите дальше вот так", – сказала Данилкина.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Согласно результатам соцопроса российского "Левада-центра", опубликованным 1 сентября 2022 года, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.

В декабре прошлого года за мирные переговоры с Украиной выступали около 55% россиян, а за продолжение войны – 25%, писала "Медуза" со ссылкой на результаты закрытого социологического опроса, проведенного по заказу Кремля Федеральной службой охраны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, российская пропаганда, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российское телевидение, россияне, Руслана Данилкина
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