Военнослужащая ВСУ Данилкина, потерявшая на войне ногу: В России люди живут в поганой хрущевке, которая протекает, нет ни гроша, но они кричат: "Слава Путину!"

"Им нужно включить свои мозги и перестать слушать их бессмысленную пропаганду, которую несет их страна. Хватит. Как можно не видеть того, что происходит? Я знаю много ситуаций, когда, допустим, подходит к ним какое-то телевидение, спрашивают про [президента РФ Владимира] Путина – все классно поддерживают его, его сторону, а как только узнают, что это не российское телевидение, – люди рассказывают, что на самом деле они думают. У большинства людей надеты маски, по моему мнению. И они просто боятся свою власть", – сказала Данилкина.

Она отметила, что в отличии от России, Украина – свободная страна, а люди могут говорить открыто.

"Я не знаю, чем живут эти люди. Но если посмотреть их телевизор, можно понять... Настолько промывка мозгов, настолько люди живут какими-то старыми стереотипами СССР и верят, что Путин – это все, а сами живут в какой-то поганой хрущевке, которая протекает, и нету денег ни гроша ни на что. Как? И эти люди говорят: "Слава Путину". Ну пожалуйста: "Слава Путину". И живите дальше вот так", – сказала Данилкина.

19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы. Полный текст интервью

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