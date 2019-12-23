Военнослужащий 93-й бригады Соловьев погиб во время перестрелки с боевиками

Погибший 22 декабря на Донбассе Герман Соловьев был механиком-водителем в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

22 декабря на Донбассе во время перестрелки с проророссийскими боевиками погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр" Герман Соловьев. Ему было 29 лет, говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

Там рассказали, что Герман был механиком-водителем, за высокий рост получил позывной Маяк.

В пресс-службе поделились воспоминаниями военнослужащих бригады о Соловьеве: "Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали – сделал. Обычно таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря".

Герман был родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные силы пришел в сентябре 2018 года.

"К холодноярцам присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область, воевал в Верхнеторецком", – говорится в сообщении.

У погибшего бойца осталась мама.

В 93-й бригаде выразили соболезнования родственникам погибшего героя.

22 декабре в пресс-службе операции Объединенных сил рассказали, что позиции украинских военных обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

В ООС сообщили, что погибший – Герман Соловьев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.