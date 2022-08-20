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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащий ВСУ Вышебаба о блогерстве на фронте: Снимаем много, но показываем то, что можно. Ничего, что касается локаций

 
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Вышебаба (слева) активно ведет свои соцсети с передовой, в TikTok у него более 240 тыс. подписчиков
Вышебаба (слева) активно ведет свои соцсети с передовой, в TikTok у него более 240 тыс. подписчиков 
Фото: Павло Вишебаба / Facebook

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что украинские военные занимаются блогерством даже на передовой, но делают это так, чтобы не причинить вред своим подразделениям.

"Мы снимаем много, но показываем только то, что можно, конечно. Ничего, что касается локаций. Локации наши невозможно узнать из наших видео. Также мы не комментируем ход боевых действий, когда именно это снято. На первом месте безопасность. Это всем понятно", – сказал Вышебаба.

Видео с передовой, по его словам, украинские военнослужащие передают привет и своим, и врагам. 

"Это такая связь с тылом, чтобы, во-первых, подбодрить всех, кто нас видит. Во-вторых, чтобы и врагу показать, как мы весело воюем, что тут никто не сидит и не плачет, а только и жаждет, чтобы найти себе кого-то в пакет. К этому относятся очень весело, об этом весело говорят... И я вообще в восторге от наших военных, которые, несмотря ну на очень сложные обстоятельства (любая война  это чрезвычайно сложные, экстремальные обстоятельства), не теряют чувства юмора, не теряют внутренней мотивации и вообще душеподъемного настроения", – сказала Вышебаб.

Он подчеркнул, что пять месяцев "вязкой войны" – это много и сложно, но украинские военные не падают духом.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вышебаба, который до войны занимался экоактивизмом, активно ведет свои соцсети. В Facebook (более 30 тыс. подписчиков), Instagram (более 50 тыс.) и TikTok (более 240 тыс.) он выкладывает много видео с передовой. 

Например, он показывал, как даже во время активных боевых действие военнослужащие успокаивают своих родных.

"Сидишь такой [возле пулемета], тут звонит мама, или жена, или девушка, или крошка, ты срочно падаешь назад [на траву], надеваешь очки и говоришь: "Все ок, я тут как в санатории. Стрельба? Пацаны просто смотрят боевичок", – говорит в кадре Вышебаба. 

Он также показывал, чем занимаются военные на передовой, в том числе как с помощью "магии" обустраивают блиндажи. 

Постил много фото и видео животных, с которыми украинские военные воюют на передовой или за которыми присматривают. 

И не только котов и собак, но и других "жителей донецких степей", например, "бойца обыкновенного", который охотится за своим "эволюционным врагом" – "москитом-московитом". 

Кроме того, Вышебаба записывал на передовой свои стихи, например, – "Мамі" и "Доньці". 

Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.

После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета". 

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, блогеры, Павел Вышебаба
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