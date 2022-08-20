Военнослужащий ВСУ Вышебаба о блогерстве на фронте: Снимаем много, но показываем то, что можно. Ничего, что касается локаций

Вышебаба (слева) активно ведет свои соцсети с передовой, в TikTok у него более 240 тыс. подписчиков Фото: Павло Вишебаба / Facebook

"Мы снимаем много, но показываем только то, что можно, конечно. Ничего, что касается локаций. Локации наши невозможно узнать из наших видео. Также мы не комментируем ход боевых действий, когда именно это снято. На первом месте безопасность. Это всем понятно", – сказал Вышебаба.

Видео с передовой, по его словам, украинские военнослужащие передают привет и своим, и врагам.

"Это такая связь с тылом, чтобы, во-первых, подбодрить всех, кто нас видит. Во-вторых, чтобы и врагу показать, как мы весело воюем, что тут никто не сидит и не плачет, а только и жаждет, чтобы найти себе кого-то в пакет. К этому относятся очень весело, об этом весело говорят... И я вообще в восторге от наших военных, которые, несмотря ну на очень сложные обстоятельства (любая война – это чрезвычайно сложные, экстремальные обстоятельства), не теряют чувства юмора, не теряют внутренней мотивации и вообще душеподъемного настроения", – сказала Вышебаб.

Он подчеркнул, что пять месяцев "вязкой войны" – это много и сложно, но украинские военные не падают духом.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вышебаба, который до войны занимался экоактивизмом, активно ведет свои соцсети. В Facebook (более 30 тыс. подписчиков), Instagram (более 50 тыс.) и TikTok (более 240 тыс.) он выкладывает много видео с передовой.

Например, он показывал, как даже во время активных боевых действие военнослужащие успокаивают своих родных.

"Сидишь такой [возле пулемета], тут звонит мама, или жена, или девушка, или крошка, ты срочно падаешь назад [на траву], надеваешь очки и говоришь: "Все ок, я тут как в санатории. Стрельба? Пацаны просто смотрят боевичок", – говорит в кадре Вышебаба.

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Он также показывал, чем занимаются военные на передовой, в том числе как с помощью "магии" обустраивают блиндажи.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)

Постил много фото и видео животных, с которыми украинские военные воюют на передовой или за которыми присматривают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)

И не только котов и собак, но и других "жителей донецких степей", например, "бойца обыкновенного", который охотится за своим "эволюционным врагом" – "москитом-московитом".

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Кроме того, Вышебаба записывал на передовой свои стихи, например, – "Мамі" и "Доньці".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlo Vyshebaba (@vyshebaba)