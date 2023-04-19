Войска РФ 17 апреля обстреляли Луганскую область. Три человека погибли, один ранен – прокуратура

"По данным следствия, 17 апреля около 10.00 оккупанты осуществили ракетный обстрел села Новоегоровка Сватовского района Луганской области. В результате погибли трое гражданских лиц, ранения получила 45-летняя женщина. Она доставлена в больницу города Харьков", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).



