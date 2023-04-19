Войска РФ 17 апреля обстреляли Луганскую область. Три человека погибли, один ранен – прокуратура

"По данным следствия, 17 апреля около 10.00 оккупанты осуществили ракетный обстрел села Новоегоровка Сватовского района Луганской области. В результате погибли трое гражданских лиц, ранения получила 45-летняя женщина. Она доставлена в больницу города Харьков", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.