Время и контекст встречи Зеленского и Путина еще не определены – Офис президента

26 апреля, после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся на базе НАТО в Рамштайне в Германии, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция надеется на то, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни.
По словам Подоляка, Турция понимает, какое негативное влияние на регион оказывает война РФ в Украине.
"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для Черноморского региона имеет война, развязанная РФ, пытается ускорить решение конфликта. Тем не менее время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены", – отметил советник главы ОП.
Он также подчеркнул, что Офис президента сейчас наблюдает определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке Украины и попытки российской армии окончательно уничтожить Мариуполь Донецкой области.
В то же время консультации между Украиной и Россией на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане, продолжаются, сказал Подоляк.
Советник главы ОП пообещал, что, как только "появится конкретика", об этом будет сообщено.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".
29 марта после очного раунда переговоров Украины и РФ глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".
23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников с Россией или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружеские страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.