Время и контекст встречи Зеленского и Путина еще не определены – Офис президента

В конце марта Зеленский призвал Путина прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси Фото: ЕРА

26 апреля, после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся на базе НАТО в Рамштайне в Германии, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция надеется на то, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшие дни.

По словам Подоляка, Турция понимает, какое негативное влияние на регион оказывает война РФ в Украине.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для Черноморского региона имеет война, развязанная РФ, пытается ускорить решение конфликта. Тем не менее время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены", – отметил советник главы ОП.

Он также подчеркнул, что Офис президента сейчас наблюдает определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке Украины и попытки российской армии окончательно уничтожить Мариуполь Донецкой области.

В то же время консультации между Украиной и Россией на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане, продолжаются, сказал Подоляк.

Советник главы ОП пообещал, что, как только "появится конкретика", об этом будет сообщено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)