“Все, что может летать, использовалось на полную“. Командующий ВМС рассказал о первых днях российского вторжения

По его словам, Военно-морские силы готовились ко вторжению заранее.
"Корабли Военно-морских сил были выведены из пунктов базирования, корабельно-тактические группы несли службу в море. Были сформированы группы артиллерии на берегу, которые были во взаимодействии со средствами технической разведки для обнаружения надводных целей противника и точно также находились на позициях в тот день", – сказал Неижпапа.
Он добавил, что мины на тот момент были самым мощным оружием в распоряжении ВМС ВСУ. С их помощью украинские военные минировали десантно-доступные участки, однако главной задачей было не допустить, чтобы противник вообще подошел к берегу, отметил Неижпапа.
Кроме того, сказал командующий, в первые дни войны важную роль сыграли беспилотники Bayraktar. По словам Неижпапы, эскадрилья Bayraktar сыграла ключевую роль, работая в Херсонской области и над Черным морем.
"Все, что может летать, использовалось и используется на полную для выполнения задач", – сказал вице-адмирал.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные с 24 февраля уничтожили 15 катеров и кораблей РФ.
Самой крупной потерей оккупантов стала потеря флагмана Черноморского флота. 13 апреля ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. По кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".