“Все, что может летать, использовалось на полную“. Командующий ВМС рассказал о первых днях российского вторжения

По его словам, Военно-морские силы готовились ко вторжению заранее.

"Корабли Военно-морских сил были выведены из пунктов базирования, корабельно-тактические группы несли службу в море. Были сформированы группы артиллерии на берегу, которые были во взаимодействии со средствами технической разведки для обнаружения надводных целей противника и точно также находились на позициях в тот день", – сказал Неижпапа.

Он добавил, что мины на тот момент были самым мощным оружием в распоряжении ВМС ВСУ. С их помощью украинские военные минировали десантно-доступные участки, однако главной задачей было не допустить, чтобы противник вообще подошел к берегу, отметил Неижпапа.

Кроме того, сказал командующий, в первые дни войны важную роль сыграли беспилотники Bayraktar. По словам Неижпапы, эскадрилья Bayraktar сыграла ключевую роль, работая в Херсонской области и над Черным морем.

"Все, что может летать, использовалось и используется на полную для выполнения задач", – сказал вице-адмирал.