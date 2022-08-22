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ВОЙНА В УКРАИНЕ

“Все, что может летать, использовалось на полную“. Командующий ВМС рассказал о первых днях российского вторжения

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Алексей Неижпапа рассказал, как украинские военно-морские силы противостояли оккупантам в первые дни войны
Алексей Неижпапа рассказал, как украинские военно-морские силы противостояли оккупантам в первые дни войны
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину главным оружием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины были мины и беспилотники Bayraktar. Об этом рассказал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью, опубликованном 22 августа на странице ВМС в Facebook.

По его словам, Военно-морские силы готовились ко вторжению заранее.

"Корабли Военно-морских сил были выведены из пунктов базирования, корабельно-тактические группы несли службу в море. Были сформированы группы артиллерии на берегу, которые были во взаимодействии со средствами технической разведки для обнаружения надводных целей противника и точно также находились на позициях в тот день", – сказал Неижпапа.

Он добавил, что мины на тот момент были самым мощным оружием в распоряжении ВМС ВСУ. С их помощью украинские военные минировали десантно-доступные участки, однако главной задачей было не допустить, чтобы противник вообще подошел к берегу, отметил Неижпапа.

Кроме того, сказал командующий, в первые дни войны важную роль сыграли беспилотники Bayraktar. По словам Неижпапы, эскадрилья Bayraktar сыграла ключевую роль, работая в Херсонской области и над Черным морем.

"Все, что может летать, использовалось и используется на полную для выполнения задач", – сказал вице-адмирал.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/1233348363873366/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные с 24 февраля уничтожили 15 катеров и кораблей РФ.

Самой крупной потерей оккупантов стала потеря флагмана Черноморского флота. 13 апреля ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. По кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". 

Теги: ВМС Украины, минирование, беспилотники, мины, Алексей Неижпапа, Байрактар
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