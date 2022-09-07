"Все выставки вооружения – только после нашей победы". В Черниговской области ввели новые правила для массовых мероприятий

Он провел расширенное заседание Совета обороны области, на котором утвердили новый порядок для мероприятий.

"Проведение всех массовых мероприятий в условиях военного положения на территории Черниговской области возможно только при их письменном согласовании с исполнительными органами городских, поселковых и сельских советов и районной (областной) военной администрацией, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения мероприятия. Если проведение мероприятия отрицает хотя бы одна сторона, мероприятие не проводится", – написал Чаус.

В то же время все выставки с вооружением будут только после окончания войны – "после победы", уточнил глава ОВА.