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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов и поразили три района скопления сил противника – Генштаб

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Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один российский пункт управления
Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один российский пункт управления
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов возле 12 населенных пунктов. Об этом 10 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Оккупанты ведут наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области, Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за сутки нанесла по оккупантам шесть ударов. Поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки силы обороны на разных направлениях сбили пять беспилотников Shahed и три "Орлана".

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02D6cQn4yZFtJYeHQtVuVRVENU3RCfv7mqkaCDp3Zeyehc5uckyRhPWiWkCHxJ6rRnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, беспилотники, ВСУ, наступление, война России против Украины
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