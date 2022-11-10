ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов и поразили три района скопления сил противника – Генштаб

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один российский пункт управления Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе отметили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Оккупанты ведут наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области, Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за сутки нанесла по оккупантам шесть ударов. Поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки силы обороны на разных направлениях сбили пять беспилотников Shahed и три "Орлана".

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)