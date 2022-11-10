За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

В результате обстрелов пострадали районы более 30 населенных пунктов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Противник также совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате пострадали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

"Враг проводит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

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