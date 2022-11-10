За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

Противник также совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате пострадали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.
"Враг проводит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Россияне регулярно обстреливают ракетами украинские населенные пункты. С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.