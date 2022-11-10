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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

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В результате обстрелов пострадали районы более 30 населенных пунктов
В результате обстрелов пострадали районы более 30 населенных пунктов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины. Об этом 10 ноября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Противник также совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате пострадали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

"Враг проводит обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02D6cQn4yZFtJYeHQtVuVRVENU3RCfv7mqkaCDp3Zeyehc5uckyRhPWiWkCHxJ6rRnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Россияне регулярно обстреливают ракетами украинские населенные пункты. С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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