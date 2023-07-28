ВСУ сдерживают оккупантов под Марьинкой и наступают на двух южных направлениях – Генштаб

На купянском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области, на лиманском – в районе Григоровки Донецкой области. О попытках атак россиян на этих направлениях в ВСУ не сообщают.
"На бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. На авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки [Донецкой области]. артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов", – сказано в сводке.
На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. В Генштабе ВСУ добавили, что на этом участке фронта противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, а на шахтерском направлении – пяти населенных пунктов.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий.
27 июля ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области. До этого было известно об освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 28 июля 2023 года, составили: около 244 830 военных убитыми, 8161 боевая бронированная машина, 4190 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.