ВСУ сдерживают оккупантов под Марьинкой и наступают на двух южных направлениях – Генштаб

На купянском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области, на лиманском – в районе Григоровки Донецкой области. О попытках атак россиян на этих направлениях в ВСУ не сообщают.

"На бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. На авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки [Донецкой области]. артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктов", – сказано в сводке.

На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. В Генштабе ВСУ добавили, что на этом участке фронта противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, а на шахтерском направлении – пяти населенных пунктов.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.