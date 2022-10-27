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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ возобновили контроль над двумя взводными опорными пунктами на бахмутском направлении – Генштаб

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ВСУ вели штурмовые действий по направлению Бахмут Покровское и в населенном пункте Иванград, отметили в Генштабе
ВСУ вели штурмовые действий по направлению Бахмут – Покровское и в населенном пункте Иванград, отметили в Генштабе 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Обстановка на бахмутском направлении в войне России против Украины остается сложной, но контролируемой ВСУ.

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Противник продолжает наносить авиаудары в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. Подразделения ВСУ продолжают сдерживать давление противника в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Одрадовка и Майорск, – сказал Громов. – В ходе ведения штурмовых действий по направлению Бахмут – Покровское и в населенном пункте Иванград подразделениями отдельных механизированных бригад ВСУ возобновлен контроль над двумя взводными опорными пунктами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Нью-Йорк, штурм, Соледар, Майорск, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, Курдюмовка, Бахмут, брифинг, российские оккупанты, Белогоровка, Алексей Громов
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