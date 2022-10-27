ВСУ возобновили контроль над двумя взводными опорными пунктами на бахмутском направлении – Генштаб

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Противник продолжает наносить авиаудары в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. Подразделения ВСУ продолжают сдерживать давление противника в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Одрадовка и Майорск, – сказал Громов. – В ходе ведения штурмовых действий по направлению Бахмут – Покровское и в населенном пункте Иванград подразделениями отдельных механизированных бригад ВСУ возобновлен контроль над двумя взводными опорными пунктами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В апреле российские оккупанты были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.