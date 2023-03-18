ВСУ за сутки провели 6 авиационных атак по позициям оккупантов. Уничтожена позиция российских ПВО – Генштаб

По данным ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника. Кроме того, Силы обороны успешно атковали позицию противовоздушных сил оккупантов.

В Генштабе отмечают, что главной целью РФ остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские защитники за сутки отбили больше ста атак армии захватчиков.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.