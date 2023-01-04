"Выясняется, что подпись президента США ничего не значит". Данилов заявил, что Украина не даст себя втянуть в новый Будапештский меморандум

По его словам, сегодняшняя опасность РФ для Европы и всего мира обусловлена ошибками Запада, которые сделали россиян ядерными монополистами в результате Будапештского меморандума.

"В конце 90-х годов было ошибочное решение, что за всю территорию бывшего СССР будет отвечать Москва. Если бы ставку делали на нашу страну или на Казахстан – была бы совсем другая конфигурация", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина сделала выводы из того, как стороны, дававшие Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, не выполнили их. И после военной победы над РФ не повторит такой ошибки.

"Мы уже не дадим себя заводить в Будапештские меморандумы. Выяснилось, что подпись американского президента ничего не стоит. Это вообще бред – если президент США поставил свою подпись, значит, он должен за нее нести совместную ответственность!" – сказал он в интервью.

То, как западные партнеры сейчас трактуют условия меморандума, по словам Данилова, выглядит "грустно".

"И имея такой опыт, мы делаем выводы... Конфигурации альянсов после нашей победы будут совсем другие. Я говорил и повторю: наша победа наступит тогда, когда Россия будет лишена ядерного оружия. Мы не можем ее оставлять в руках сумасшедших, это очень-очень опасно", – объяснил секретарь СНБО.