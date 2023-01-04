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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выясняется, что подпись президента США ничего не значит". Данилов заявил, что Украина не даст себя втянуть в новый Будапештский меморандум

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Конфигурации альянсов после нашей победы будут совсем другими секретарь СНБО
Конфигурации альянсов после нашей победы будут совсем другими – секретарь СНБО
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Победа Украины должна предусматривать лишение России ядерного оружия. Об этом 4 января в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, сегодняшняя опасность РФ для Европы и всего мира обусловлена ошибками Запада, которые сделали россиян ядерными монополистами в результате Будапештского меморандума.

"В конце 90-х годов было ошибочное решение, что за всю территорию бывшего СССР будет отвечать Москва. Если бы ставку делали на нашу страну или на Казахстан – была бы совсем другая конфигурация", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина сделала выводы из того, как стороны, дававшие Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, не выполнили их. И после военной победы над РФ не повторит такой ошибки.

"Мы уже не дадим себя заводить в Будапештские меморандумы. Выяснилось, что подпись американского президента ничего не стоит. Это вообще бред – если президент США поставил свою подпись, значит, он должен за нее нести совместную ответственность!" – сказал он в интервью.

То, как западные партнеры сейчас трактуют условия меморандума, по словам Данилова, выглядит "грустно".

"И имея такой опыт, мы делаем выводы... Конфигурации альянсов после нашей победы будут совсем другие. Я говорил и повторю: наша победа наступит тогда, когда Россия будет лишена ядерного оружия. Мы не можем ее оставлять в руках сумасшедших, это очень-очень опасно", – объяснил секретарь СНБО.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) на июнь 2022 года, у России 5977 ядерных боеголовок. Всего их в мире 12 705.

Теги: Россия, США, ядерное оружие, СНБО, Будапештский меморандум, война России против Украины, Алексей Данилов
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