"Ядерной части там нет". В Воздушных силах пояснили, зачем Россия применяет против Украины ракеты Х-55

Об этом 27 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись эфира с участием Игната опубликована в YouTube ТСН.
"Эти ракеты используют, мы уже видели доказательства. Они, естественно, вынимают или не ставят ядерную часть, есть какой-то там имитатор, чтобы соответствовало по весу, не влияло на аэродинамические качества ракеты. То есть ядерной части там нет", – сказал Игнат.
По его словам, оккупанты используют Х-55, так как им жалко ракет, "которых становится все меньше – как "Калибров", так и ракет этого типа".
"Для чего их используют? Для того, чтобы рассредоточить в первую очередь нашу ПВО, они могут использоваться и как ложная цель. Допустим, ракеты летят в куче – пять штук. Из них могут быть две Х-55 и три Х-101, которые летят по маршруту. Для того, чтобы истощать, рассредоточивать [систему ПВО Украины], чтобы мы тратили на них ракеты. Даже такая банальная причина может быть", – считает Игнат.
26 января утром российские оккупанты нанесли 13-й ракетный удар по энергосистеме Украины, отметили в "Укрэнерго" в Facebook.
Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Днем он заявлял, что россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.
Российскую ракету Х-55 силы ПВО ВСУ уничтожили в Киевской области, проинформировали в полиции региона.
Это не первый случай применения РФ ракет Х-55. 18 ноября военный портал Defense Express сообщил, что в одной из российских ракет Х-55, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. По данным журналистов, это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне.
В Пентагоне считают, что РФ использует крылатые ракеты с имитатором ядерного заряда, чтобы ослабить украинскую ПВО.