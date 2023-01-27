"Ядерной части там нет". В Воздушных силах пояснили, зачем Россия применяет против Украины ракеты Х-55

Обломки ракеты Х-55 достали из озера одного из районов Киевской области после массированной атаки РФ 26 января, отмечали в полиции Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Об этом 27 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись эфира с участием Игната опубликована в YouTube ТСН.

"Эти ракеты используют, мы уже видели доказательства. Они, естественно, вынимают или не ставят ядерную часть, есть какой-то там имитатор, чтобы соответствовало по весу, не влияло на аэродинамические качества ракеты. То есть ядерной части там нет", – сказал Игнат.

По его словам, оккупанты используют Х-55, так как им жалко ракет, "которых становится все меньше – как "Калибров", так и ракет этого типа".

"Для чего их используют? Для того, чтобы рассредоточить в первую очередь нашу ПВО, они могут использоваться и как ложная цель. Допустим, ракеты летят в куче – пять штук. Из них могут быть две Х-55 и три Х-101, которые летят по маршруту. Для того, чтобы истощать, рассредоточивать [систему ПВО Украины], чтобы мы тратили на них ракеты. Даже такая банальная причина может быть", – считает Игнат.