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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ядерной части там нет". В Воздушных силах пояснили, зачем Россия применяет против Украины ракеты Х-55

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Обломки ракеты Х-55 достали из озера одного из районов Киевской области после массированной атаки РФ 26 января, отмечали в полиции
Обломки ракеты Х-55 достали из озера одного из районов Киевской области после массированной атаки РФ 26 января, отмечали в полиции
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Россия в войне против Украины применяет ракеты Х-55 с имитатором ядерной боевой части, обломки одной из них после массированной атаки 26 января достали из озера в одном из районов Киевской области.

Об этом 27 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Видеозапись эфира с участием Игната опубликована в YouTube ТСН.

"Эти ракеты используют, мы уже видели доказательства. Они, естественно, вынимают или не ставят ядерную часть, есть какой-то там имитатор, чтобы соответствовало по весу, не влияло на аэродинамические качества ракеты. То есть ядерной части там нет", – сказал Игнат.

По его словам, оккупанты используют Х-55, так как им жалко ракет, "которых становится все меньше – как "Калибров", так и ракет этого типа".

"Для чего их используют? Для того, чтобы рассредоточить в первую очередь нашу ПВО, они могут использоваться и как ложная цель. Допустим, ракеты летят в куче – пять штук. Из них могут быть две Х-55 и три Х-101, которые летят по маршруту. Для того, чтобы истощать, рассредоточивать [систему ПВО Украины], чтобы мы тратили на них ракеты. Даже такая банальная причина может быть", – считает Игнат.

Контекст:

26 января утром российские оккупанты нанесли 13-й ракетный удар по энергосистеме Украины, отметили в "Укрэнерго" в Facebook. 

Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Днем он заявлял, что россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования с самолетов и кораблей в акватории Черного моря. 

Российскую ракету Х-55 силы ПВО ВСУ уничтожили в Киевской области, проинформировали в полиции региона.

Это не первый случай применения РФ ракет Х-55. 18 ноября военный портал Defense Express сообщил, что в одной из российских ракет Х-55, сбитой 17 ноября над Киевом, вместо рабочей боеголовки был размещен имитатор ядерной боевой части. По данным журналистов, это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в России находится на критически низком уровне.

В Пентагоне считают, что РФ использует крылатые ракеты с имитатором ядерного заряда, чтобы ослабить украинскую ПВО.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, ПВО, ВСУ, ракеты, Воздушные силы Украины, боеголовка, спикер, российские оккупанты, Юрий Игнат
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