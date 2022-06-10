За пленных несет ответственность РФ, мы не прекратим помощь Украине – британский министр

Волкер: Россия должна взять на себя обязательства по Женевской конвенции за обращение с военнопленными Фото: ЕРА

"Я думаю, мы должны сделать все возможное на дипломатическом уровне, чтобы заставить Россию взять на себя ответственность за вторжение и фиктивные судебные процессы", – сказал он.

По его информации, министерство иностранных дел и офис премьер-министра оказывают всю возможную поддержку семьям приговоренных Эйдена Аслина и Шона Пиннера.

"Но я не думаю, что это должно иметь какое-либо значение для нашей общей поддержки Украины и продолжения оказания материальной помощи демократии, защищающейся от неспровоцированной агрессии", – сказал он Times Radio.

"Мы должны четко определить, кто несет ответственность за это – как за незаконное вторжение в Украину, так и за этот фиктивный суд со стороны правительства, не имеющего полномочий. Это, конечно же, Россия. И именно Россия должна взять на себя обязательства по Женевской конвенции за обращение с военнопленными", – добавил Волкер.