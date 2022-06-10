За пленных несет ответственность РФ, мы не прекратим помощь Украине – британский министр

"Я думаю, мы должны сделать все возможное на дипломатическом уровне, чтобы заставить Россию взять на себя ответственность за вторжение и фиктивные судебные процессы", – сказал он.
По его информации, министерство иностранных дел и офис премьер-министра оказывают всю возможную поддержку семьям приговоренных Эйдена Аслина и Шона Пиннера.
"Но я не думаю, что это должно иметь какое-либо значение для нашей общей поддержки Украины и продолжения оказания материальной помощи демократии, защищающейся от неспровоцированной агрессии", – сказал он Times Radio.
"Мы должны четко определить, кто несет ответственность за это – как за незаконное вторжение в Украину, так и за этот фиктивный суд со стороны правительства, не имеющего полномочий. Это, конечно же, Россия. И именно Россия должна взять на себя обязательства по Женевской конвенции за обращение с военнопленными", – добавил Волкер.
Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннер, и марроканца Сааудуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.